Губернатор Малков рассказал, какие медучреждения появятся в Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков в ОКБ имени Семашко в Рязани провёл встречу с главными врачами региона. Итогами он поделился в телеграм-канале.

По словам Малкова, здравоохранение — его личный приоритет.

— Мы развиваем все направления, обновляем больницы и поликлиники, закупаем транспорт, льготные лекарства и новое оборудование, — написал губернатор.

В 2025 году в Рязанской области планируется открыть ещё 22 фельдшерско-акушерских пункта. В Рязани должны появиться центры диспансеризации, рефракционной хирургии, амбулаторного диализа, детская стоматологическая поликлиника. Готовятся к запуску центр лечения детей с ДЦП и другими заболеваниями.

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Все медучреждения города должны соответствовать новым стандартам: профессионализм, постоянное развитие и ориентация на человека — пациента и врача.

Малков отметил, что врачи не должны быть перегружены бюрократией, решением непрофильных задач.