Губернатор Малков прокомментировал создание оперативного штаба

Губернатор Рязанской области Павел Малков прокомментировал создание в регионе оперативного штаба в связи с введённым Указом президента России уровнем повышенной готовности.

— Сформирован оперативный штаб, который будет заниматься решением поставленных задач. В него вошли руководители территориальных подразделений федеральных органов власти, регионального правительства, администрации Рязани, — написал губернатор.

По словам Малкова, первое заседание уже проведено, определены приоритеты работы.

Глава региона подчеркнул: на жизни рязанцев принимаемые меры не скажутся, ограничения не вводят. Обстановка контролируется.

Ранее опубликовано распоряжение о создании оперативного штаба, его возглавил губернатор.

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