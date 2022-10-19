Губернатор Малков прокомментировал создание оперативного штаба

Губернатор Рязанской области Павел Малков прокомментировал создание в регионе оперативного штаба в связи с введённым Указом президента России уровнем повышенной готовности.
По словам Малкова, первое заседание уже проведено, определены приоритеты работы.
Глава региона подчеркнул: на жизни рязанцев принимаемые меры не скажутся, ограничения не вводят. Обстановка контролируется.
Ранее опубликовано распоряжение о создании оперативного штаба, его возглавил губернатор.
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