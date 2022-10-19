Среда, 19 октября, 2022
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Губернатор Малков прокомментировал создание оперативного штаба

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Губернатор Рязанской области Павел Малков прокомментировал создание в регионе оперативного штаба в связи с введённым Указом президента России уровнем повышенной готовности.

— Сформирован оперативный штаб, который будет заниматься решением поставленных задач. В него вошли руководители территориальных подразделений федеральных органов власти, регионального правительства, администрации Рязани, — написал губернатор.

По словам Малкова, первое заседание уже проведено, определены приоритеты работы.

Глава региона подчеркнул: на жизни рязанцев принимаемые меры не скажутся, ограничения не вводят. Обстановка контролируется.

Ранее опубликовано распоряжение о создании оперативного штаба, его возглавил губернатор.

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