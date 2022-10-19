Среда, 19 октября, 2022
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В Рязанской области создан оперативный штаб для исполнения Указа президента Путина

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Фото со страницы Павла Малкова ВКонтакте

Губернатор Рязанской области Павел Малков подписал распоряжение о создании в регионе оперативного штаба.

Официально:

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года № 757 «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756» (далее — Указ Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года № 757):

  1. Создать оперативный штаб Рязанской области для реализации мер, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года № 757 и утвердить его состав согласно приложению № 1.
  2. Утвердить Положение об оперативном штабе Рязанской области для реализации мер, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года № 757 «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756» согласно приложению № 2.
  3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Губернатор Рязанской области П. В. Малков.

Руководителем штаба стал губернатор Павел Малков, его заместителем — первый зампред правительства Анна Рослякова.

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