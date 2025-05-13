Губернатор Малков посетил Ермишинский район: итоги поездки

Губернатор Рязанской области Павел Малков посетил Ермишинский район. В ходе рабочей поездки глава региона осмотрел нескольких участков автодорог, на которые обращают внимание жители, а также побывал в Ермишинской районной больнице, где обсудил дальнейшее развитие медучреждения.

Планы работ по модернизации дорог регионального и муниципального значения на ближайшую перспективу губернатор обсудил на месте с зампредом областного правительства – министром транспорта и автомобильных дорог региона Павлом Супруном. По его словам, этим летом планируется провести ямочный ремонт региональной дороги Ермишь – Мердушь – Спас-Раменье – Тупик и отремонтировать «картами» трассу Ермишь – Кафтейка – Липлейка – Линейка. Особый акцент сделан на ремонте трассы от села Восход до рабочего поселка Ермишь, которая соединяет Кадомский и Ермишинский районы и ведет ко всем социальным объектам поселка, в том числе к районной больнице. Эту дорогу в следующем году приведут в порядок в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

По итогам осмотра этого объекта Павел Малков отметил: «Будем постепенно приводить эти дороги в порядок. В этом году начнем разрабатывать проект на ремонт нескольких участков трассы Восход – Ермишь. К дорожно-строительным работам приступим в 2026 году. Дорогу от Ермиши до Мордовии включили в пятилетний план ремонта. Пока же будем поддерживать её в проезжем состоянии с помощью ямочного ремонта. Также осмотрели дорогу от райцентра к Мердуши, Спасско-Раменью и Тупику. В прошлом году здесь привели в порядок несколько участков протяжённостью 5 км. На оставшихся отрезках дорожники этим летом проведут ямочный ремонт».

Реклама

Вопросы развития Ермишинской больницы, которая обслуживает более 6 000 человек, Губернатор Павел Малков обсудил с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым. Здание медучреждения построено более 40 лет назад. В 2021 году в больнице была полностью заменена кровля, проведена модернизация входной группы с учетом потребностей граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Губернатор Павел Малков осмотрел помещения поликлинического, терапевтического, паллиативного отделений, аптечный пункт, процедурный, УЗИ-кабинет и ряд других, а также автопарк скорой медицинской помощи. Глава региона поинтересовался состоянием котельной и пищеблока, а также уровнем оснащения больницы. В числе приоритетных задач Павел Малков выделил необходимость дальнейшего ремонта коммуникаций и помещений, а также покупку современного медоборудования.

Павел Малков подчеркнул: «Самое главное – в больнице работает прекрасный коллектив. Все кабинеты работают, медицинская помощь оказывается гражданам по всем направлениям. Последовательно приводим больницу в порядок. Разрабатываем проектно-сметную документацию, в следующем году проведем капитальный ремонт благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Приведем в порядок фасад, первый этаж, освещение и отопление, оснастим новой мебелью. На месте проработали дальнейшее оснащение. Недавно направили новые машины неотложной помощи, частично обновили стоматологический кабинет, передали холтер. Планируем в этом году отремонтировать рентген-аппарат, приобретем новые аппараты для гастроскопии и УЗИ. В следующем году приобретем новый цифровой рентген».