Губернатор Малков ответил на 30 вопросов во время прямой линии

В среду, 11 декабря, губернатор Рязанской области Павел Малков провёл прямую линию. Глава успел ответить почти на 30 вопросов, которые затронули темы поддержки участников СВО и их семей, реконструкции второй гимназии города Рязани, развития инфраструктуры здравоохранения, железнодорожного транспорта, популяризации спорта и другие.

Редакция 7info выбрала главные темы из разговора с рязанцами.

Реставрация гимназии № 2 в Рязани завершится до конца года

Учебный процесс в гимназии № 2 начнется в январе следующего года. Реставрационные работы на этом объекте культурного наследия федерального значения близятся к завершению.

По словам губернатора, ремонт исторического здания практически завершен: «Через неделю-две будем принимать работу. Учебный процесс начнется уже в январе. Вчера я пригласил министра культуры РФ Ольгу Любимову на открытие, и она пообещала возможность присутствовать».

Территория вокруг гимназии также преображается: обновлен Кремлевский сквер, открыт музейный центр РИАМЗ, завершен ремонт Театра юного зрителя, реставрация Рязанского Кремля продолжается.

Обновление общественного транспорта в Рязани

Глава региона также рассказал о модернизации городского общественного транспорта. За три года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» закуплено 92 автобуса и 25 троллейбусов, из которых часть поступила от Санкт-Петербурга. Все новые автобусы соответствуют современным экологическим стандартам, работают на газомоторном топливе.

«Средний возраст муниципального транспорта сейчас составляет три года. Это хорошее достижение, но предстоит сделать еще многое. Планируем приобрести 50 троллейбусов и продолжим обновление в ближайшие годы», — подчеркнул Павел Малков.

Кроме того, разрабатываются меры по улучшению работы транспортной инфраструктуры: обновление контактной сети троллейбусов, продление маршрутов и решение вопросов подготовки кадров.

Развитие здравоохранения в Рязанской области

В ходе прямой линии Малков отметил успехи в модернизации здравоохранения. В 2024 году в стоматологических поликлиниках региона обновлено 74 установки, еще 30 будут закуплены в начале следующего года. В микрорайоне Дашково-Песочня откроется филиал детской стоматологической поликлиники, оснащенный современным оборудованием.

Губернатор также поручил проработать жалобы жителей на отсутствие специалистов в фельдшерско-акушерских пунктах и проблемы инженерных коммуникаций на участках для многодетных семей.

Новая ледовая арена в Рязани и развитие хоккея

Павел Малков рассказал о планах по строительству дополнительной ледовой арены при Дворце спорта «Олимпийский», который является главной площадкой региона. Также в Рязани функционируют ледовые площадки «Айсберг» и «Десант». «Хоккей очень популярен в регионе. Мы лидируем в стране по числу игроков Ночной Лиги. Все муниципалитеты активно участвуют в развитии этого вида спорта», – подчеркнул губернатор.

Кроме того, в городах Касимов и Скопин планируется строительство новых ледовых арен, чтобы жители имели больше возможностей заниматься хоккеем и фигурным катанием.

На вопрос жительницы Клепиковского района о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Тума, губернатор ответил, что такие проекты прорабатываются в первую очередь для территорий, где пока нет подобных объектов. Сейчас рассматривается возможность строительства ФОКов в Сапожковском и Ухоловском районах.

Вопрос о ФОКе в Туме пока в перспективе: администрация Клепиковского района должна подготовить проектно-сметную документацию, но пока заявка не поступала. Павел Малков добавил, что дети из Тумы уже имеют возможность заниматься спортом в Спас-Клепиках, где организован подвоз.

Особое внимание уделяется созданию условий для занятий гимнастикой. В Рязани стартует проектирование нового спорткомплекса, где будут совмещены площадки для спортивной и художественной гимнастики, а также для единоборств. Место для объекта выбрано рядом с Центральным парком культуры и отдыха на Славянском проспекте.

«Мы уже завершили реконструкцию легкоатлетического манежа «Юность». Также расширяем площадь спортивной школы олимпийского резерва «Комета», где появятся новые пристройки», – сообщил губернатор.

Контроль за обращениями жителей

В ходе прямой линии Павел Малков подчеркнул, что все обращения граждан будут рассмотрены профильными ведомствами.

Павел Малков поставил задачу перед администрацией Рязани — проанализировать график движения автобусов на маршрутах 7 и 7А, чтобы общественный транспорт в вечернее время ходил чаще. Помимо этого, глава региона поручил проработать конкретные проблемы по поступившим на прямую линию обращениям, касающимся, в том числе, неудовлетворительной работы управляющих компаний, ремонта некоторых участков автодорог и обеспечения качественной мобильной связи в населенных пунктах.