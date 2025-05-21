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Общество

Губернатор Малков: благодаря нацпроекту жители выберут, какое пространство благоустроим в первую очередь

Алексей Самохин

Губернатор Рязанской области Павел Малков напомнил жителям региона, что они сами могут выбрать, какое пространство будут благоустраивать в следующем году в первую очередь. Для этого нужно до 12 июня проголосовать на сайте Госуслуг.

В своём телеграм-канале глава региона опубликовал пост о благоустройстве в Побединке Скопинского района. В прошлом году в населённом пункте установили площадку для мини-футбола на улице Молодёжной.

— Жители предложили привести в порядок прилегающую территорию и проголосовали за неё на сайте проекта «Формирование комфортной городской среды», — рассказал Павел Малков. — На месте зарослей появится красивый газон, тротуары, освещение и скамейки для отдыха. Работы планируем завершить к сентябрю.

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