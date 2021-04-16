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Пятница, 16 апреля, 2021
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Губернатор Любимов продлил коронавирусные ограничения в Рязанской области

Елена Лобанова
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В Рязанской области продлили коронавирусные ограничения. Соответствующее распоряжение губернатора опубликовано в пятницу, 16 апреля, в газете «Рязанские ведомости». 

Так, режим самоизоляции для жителей старше 65 лет продлевается до 6 мая. Оставаться дома рекомендуют и лицам, которые имеют хронические заболевания. 

Запрет на работу заведений общепита с 01:00 до 06:00 продлевается до 10 мая. При этом предприятия могут обслуживать посетителей на вынос. 

Особый режим работы продлили для организаций соцобслуживания. Эти ограничения также действуют до 10 мая.

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