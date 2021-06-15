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Вторник, 15 июня, 2021
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Губернатор Любимов наградил сотрудниц больницы имени Семашко за смелость на пожаре

7info
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Губернатор Рязанской области Николай Любимов распорядился наградить сотрудниц больницы имени Семашко. Текст документа опубликовал сайт газеты «Рязанские ведомости». 

Медработниц наградят памятным знаком «Благодарность от Земли Рязанской» за самоотверженность, смелые и решительные действия при спасении людей во время пожара. 

Награду получат десять человек – врачи, медсёстры, фельдшер. Вот их имена: Мария Аверина, Злата Бурова, Кристина Гришкина, Юлия Зенкина, Галина Кулешова, Ксения Макарова, Мария Озерова, Елена Фёдорова, Надежда Шелыганова, Елена Шульга. 

Напомним, серьёзные ожоги во время пожара 9 июня получила медсестра Елена Фёдорова. Ей сделали первую операцию

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