Губернатор Любимов наградил сотрудниц больницы имени Семашко за смелость на пожаре

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Губернатор Рязанской области Николай Любимов распорядился наградить сотрудниц больницы имени Семашко. Текст документа опубликовал сайт газеты «Рязанские ведомости».

Медработниц наградят памятным знаком «Благодарность от Земли Рязанской» за самоотверженность, смелые и решительные действия при спасении людей во время пожара.

Награду получат десять человек – врачи, медсёстры, фельдшер. Вот их имена: Мария Аверина, Злата Бурова, Кристина Гришкина, Юлия Зенкина, Галина Кулешова, Ксения Макарова, Мария Озерова, Елена Фёдорова, Надежда Шелыганова, Елена Шульга.

Напомним, серьёзные ожоги во время пожара 9 июня получила медсестра Елена Фёдорова. Ей сделали первую операцию.