Губернатор Любимов заявил о возможном послаблении ковидных ограничений для рязанского общепита

Губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил, что в связи с улучшением эпидемиологической обстановки региона есть возможность вернуться к вопросу о послаблении коронавирусных ограничений для кафе и ресторанов, сообщает пресс-служба регионального Правительства.
Любимов поручил зампреду Правительства Артёму Никитину совместно с Роспотребнадзором заняться вопросом о возможностях корректировки противоэпидемиологических ограничений для предприятий общепита.
Кроме того, министру промышленности и экономического развития области Андрею Ворфоломееву было дано поручение проанализировать возможности для поддержки малого и среднего бизнеса в регионе.