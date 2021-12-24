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Пятница, 24 декабря, 2021
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Губернатор Любимов заявил о возможном послаблении ковидных ограничений для рязанского общепита

Александр Ильин
Фото: Правительство Рязанской области

Губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил, что в связи с улучшением эпидемиологической обстановки региона есть возможность вернуться к вопросу о послаблении коронавирусных ограничений для кафе и ресторанов, сообщает пресс-служба регионального Правительства. 

«Региональное управление Роспотребнадзора на сегодняшний день констатирует факт улучшения эпидемиологической обстановки. Это даёт нам возможность попробовать вернуться к вопросу о введении послаблений по ограничениям. В частности, в работе предприятий общепита», — сказал губернатор в ходе рабочей встречи с руководителями предприятий общественного питания региона 23 декабря.

Любимов поручил зампреду Правительства Артёму Никитину совместно с Роспотребнадзором заняться вопросом о возможностях корректировки противоэпидемиологических ограничений для предприятий общепита.

Кроме того, министру промышленности и экономического развития области Андрею Ворфоломееву было дано поручение проанализировать возможности для поддержки малого и среднего бизнеса в регионе.

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