Губернатор Любимов заявил о возможном послаблении ковидных ограничений для рязанского общепита

Губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил, что в связи с улучшением эпидемиологической обстановки региона есть возможность вернуться к вопросу о послаблении коронавирусных ограничений для кафе и ресторанов, сообщает пресс-служба регионального Правительства.

«Региональное управление Роспотребнадзора на сегодняшний день констатирует факт улучшения эпидемиологической обстановки. Это даёт нам возможность попробовать вернуться к вопросу о введении послаблений по ограничениям. В частности, в работе предприятий общепита», — сказал губернатор в ходе рабочей встречи с руководителями предприятий общественного питания региона 23 декабря.

Любимов поручил зампреду Правительства Артёму Никитину совместно с Роспотребнадзором заняться вопросом о возможностях корректировки противоэпидемиологических ограничений для предприятий общепита.

Кроме того, министру промышленности и экономического развития области Андрею Ворфоломееву было дано поручение проанализировать возможности для поддержки малого и среднего бизнеса в регионе.