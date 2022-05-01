Губернатор Любимов: Для многих поколений Праздник Весны и Труда — символ единства, дружбы и братства

Губернатор Рязанской области Николай Любимов поздравил рязанцев с праздником Весны и Труда.
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По словам Любимова, праздник объединяет людей. Рязанцы вместе сохраняют традиции края, продолжают работать на благо области и всей страны.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов поздравил рязанцев с праздником Весны и Труда.
По словам Любимова, праздник объединяет людей. Рязанцы вместе сохраняют традиции края, продолжают работать на благо области и всей страны.
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