6.1 C
Рязань
Вторник, 17 мая, 2022

Губернатор Гладков объяснил отказ от ремонта домов после украинских обстрелов

spot_img
На главнуюНовости мира

Губернатор Гладков объяснил отказ от ремонта домов после украинских обстрелов

powder

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков высказался о ситуации с разрушенными домами в селах Журавлевка и Нехотеевка, пишет Бел.Ру.

- Реклама -

В приграничных населенных пунктах остаются пострадавшими некоторые дома. Губернатор пояснил, что строители не могут приступить к восстановительным работам из-за продолжающихся обстрелов со стороны Украины

«Могу я на эту ситуацию повлиять с точки зрения обстрелов? Нет. Как только будет решен вопрос безопасности, сразу приступим к ремонту, как это произошло во многих других селах», – заверил Гладков.

Белгородский губернатор заверил, что все работы будут выполнены максимально быстро и в том объеме, в котором это необходимо.

По его словам, из 1200 жителей Журавлевки и Нехотеевки всего 46 человек решили остаться на прежнем месте жительства. Их пытаются убедить покинуть дома и на время переехать в более безопасное место.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7