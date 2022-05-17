Губернатор Гладков объяснил отказ от ремонта домов после украинских обстрелов

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков высказался о ситуации с разрушенными домами в селах Журавлевка и Нехотеевка, пишет Бел.Ру.

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В приграничных населенных пунктах остаются пострадавшими некоторые дома. Губернатор пояснил, что строители не могут приступить к восстановительным работам из-за продолжающихся обстрелов со стороны Украины

«Могу я на эту ситуацию повлиять с точки зрения обстрелов? Нет. Как только будет решен вопрос безопасности, сразу приступим к ремонту, как это произошло во многих других селах», – заверил Гладков.

Белгородский губернатор заверил, что все работы будут выполнены максимально быстро и в том объеме, в котором это необходимо.

По его словам, из 1200 жителей Журавлевки и Нехотеевки всего 46 человек решили остаться на прежнем месте жительства. Их пытаются убедить покинуть дома и на время переехать в более безопасное место.