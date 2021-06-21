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Понедельник, 21 июня, 2021
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Грузовик устроил массовое ДТП в Шацком районе

7info
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В массовом ДТП в Шацком районе пострадал ребёнок, сообщила пресс-служба рязанского УМВД.

ДТП случилось 20 июня в 16.15, на 253-м километре автодороги М5 «Урал». Водитель фуры«Мерседес Бенц Акросс», 57-летний житель Самарской области, не выбрал безопасную скорость, дистанцию и совершил наезд на стоящие впереди в попутном направлении автомашину «Тойота Матрикс» под управлением 59-летнего жителя города Москвы, автомобиль «Шкода Рапид» под управлением 43-летнего жителя Московской области, «Фольксваген Поло» под управлением 48-летнего водителя.

Помощь медиков потребовалась двум пассажирам «Тойоты» 44 и 14 лет, 10-летнему пассажиру «Шкоды». 

Проводится проверка. 

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