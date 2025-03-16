Грехи, неготовность принять Божии дары стали препятствием на пути к гармонии — митрополит Марк

15 марта 2025 года митрополит Рязанский и Михайловский Марк совершил Божественную литургию и панихиду в храме благоверного князя Александра Невского в Рязани. Об этом сообщает Рязанская епархия.

Особое поминовение усопших в храмах во время Великого поста совершается во вторую, третью и четвертую субботы. В эти три дня все верующие призываются к усиленной молитве о своих усопших близких. Первая такая суббота — 15 марта. В наставлении к верующим в этот день владыка напомнил о важности добрых дел и о том, как контрастирует отношение к ним со стороны людей и Самого Спасителя.

«Господь при творении человека даровал нам свободную волю, и каждый из нас распоряжается этим даром по-своему. Иногда мы делаем добрые дела, но, к сожалению, нередко наш выбор направлен ко злу. Но не таков Господь, хотя мы часто представляем себе действия Бога по образу человеческих поступков», — сказал митрополит Марк.

Владыка рассказал о том, как Господь услышал обращение к Себе со стороны прокаженного: «Если хочешь, можешь меня очистить». Господь говорит: «Хочу» и тут же произносит со властью: «Очистись!» И больной человек, мучимый этой страшной болезнью, тотчас очистился. Это краткое евангельское повествование служит образом отношения Бога к человеку.

Реклама

Препятствием на пути к совершенной гармонии, по словам митрополита Марка, являются наши грехи, неготовность принять Божии дары, потому что мы слишком часто неразумно ими пользуемся, во вред себе, своей душе и нашим ближним. Очевидный пример — это избалованный ребенок, который уже ничего в жизни не ценит, не ценит даже своих родителей, потому что над всем довлеет его гордое «Я».