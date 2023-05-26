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Гладков: Ночь в Белгородской области, по сравнению с предыдущими, прошла достаточно спокойно

7info

Рано утром 26 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал новое сообщение в телеграм-канале.

«Ночь в Белгородской области, по сравнению с предыдущими, прошла достаточно спокойно. Да, были обстрелы: Грайворонский, Шебекинский, Белгородский, Волоконовский районы и округа. Обошлось, слава богу, без жертв и пострадавших. Есть повреждение административного здания одной из коммунальных служб. Сейчас с утра подомовой обход. Пройдём, специалисты посмотрят. Сразу начнём восстановление.

Хотел рассказать о том, что Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания, который недавно открыли в городе Белгороде, начинает второй набор. Не очень много мест — триста. 300 молодых парней, которые в течение трех недель круглосуточно находясь на территории центра, получат навыки, которые пригодятся настоящему мужчине: оказание первой помощи, начальная военная подготовка, участие в сборах и много-много другого интересного. Вместе с очень опытными наставниками, имеющими боевой опыт.

Я думаю, что для любого настоящего мальчишки это мечта. Если первый набор у нас были старшеклассники, во второй набор мы хотим пригласить ребят более старшего возраста, молодых парней из колледжей, институтов, рабочую молодежь. Много заявок, много обращений — нужно обращаться в Министерство по делам молодёжи, к Татьяне Владимировне Киреевой. И, конечно, будем приглашать сами. Сотрудники министерства будут звонить активистам, тем, кто изъявлял ранее желание, просто активной молодежи. Примите решение, мы вас с удовольствием ждем.

Надеюсь, уверен, что будете довольны и благодарны по итогам нахождения в этом центре. Обязательно заеду и на открытие, и в процессе обучения. Буду смотреть, как идет подготовка настоящих мужчин.

Всем доброго дня, здоровья и добра!

Пока записывал пост, пришла информация, что начался обстрел Грайворона. Буду держать вас в курсе».

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