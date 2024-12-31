Где в Новый год погулять за городом: топ-5 интересных локаций за пределами Рязани

Рязань – прекрасное место для встречи Нового года. Стоит только выйти на улицу, и блеск сам по себе появляется в глазах от созерцания тут и там горящих теплым светом огоньков, величественных, стремящихся ввысь и однозначно красиво наряженных ёлок и украшений в каждой второй, если не первой витрине. С мероприятиями у нас всё не менее масштабно, однако нельзя же лишать себя радости посмотреть, как там готовятся к встрече двух самых волшебных праздников надежды в других городах и деревнях. К тому же, что скрасит каникулы лучше, чем небольшое путешествие? Редакция 7info рассказывает, где можно зарядиться новогодним настроением за пределами Рязани!

Рыбацкая деревня

Добраться до гостиничного комплекса в посёлке Шумашь из центра можно буквально за 20 минут на машине, и этим знанием было бы крайне пренебрежительно не воспользоваться. Для всех желающих доступны ресторан на территории и смотровая площадка маяка. А что это значит? Что сейчас, когда землю сковал холод, на территории Рыбацкой деревни можно сделать безумно атмосферные фотографии! Норвежский стиль ещё более аутентично будет выглядеть в зимнем антураже, так что заглянуть сюда определённо стоит.

Окский заповедник

Красивые фотографии на память сделаны, теперь можно отправиться непосредственно за впечатлениями! И кто способен подарить их больше очаровательных зверей и птиц Окского заповедника – поражающего воображение уголка Мещеры? Визит-центр и музей Природы открыты для посетителей с 10:00 до 16:00 часов, экскурсии проводятся в 10:30, 12:30 (только в питомники), 14:30 и 16:00 в том числе в выходные и праздничные дни. Если по какой-то причине откладывали знакомство с знаменитыми зубрами и журавлями до сих пор, сейчас самое время это исправить!

Касимов

Вот кто-кто догоняет нас по количеству завораживающих украшений и тематических активностей, так это Касимов! Мало того, что по городу можно просто в своё удовольствие прогуляться, чтобы полюбоваться огоньками и красавицами-ёлками, программа мероприятий тоже ожидается весьма привлекательная! Здесь вплоть до 8 января будет проходить множество спортивных соревнований, премьер, семейных праздников. И всё это по нескольку раз на дню! Кроме того, Касимов занял 1 место в конкурсе на лучшее новогоднее оформление населённых пунктов Рязанской области. Не повод ли это увидеть всё своими глазами?

Тула

Один из самых, если не самый популярный туристический маршрут, который остаётся актуальным вне зависимости от времени года. Учитывая и без того потрясающую архитектуру Тулы, сложно представить, насколько стократ красивее она может выглядеть в свете гирлянд. Надо ехать самим и проверять! Погулять по территории Тульского кремля, пройтись по знаменитой набережной, полюбоваться, а может даже и заглянуть в удивительной красоты храмы и посетить местные музеи, например краеведческий и самоваров – всё это составляющие отличной культурной программы. И что самое приятное, в какую сторону ни шагнешь в центре – везде найдешь заведение, где можно роскошно перекусить.

Коломенский кремль

И в завершении подборки вариант для тех, кому празднование Нового года представляется не шумным и суетным, а созерцательным и с отголосками чего-то старорусского. Коломенский кремль – это маленький мир за могучими стенами, где соседствуют необычайной красоты церкви и маленькие жилые дома. Где на относительно небольшой территории уместились музеи пастилы, калача, трамваев, краеведческий, картинные галереи и купеческие усадьбы. Где разворачивается ярмарка с ее уникальными произведениями рукотворного искусства и деликатесами и где можно по деревянной набережной спуститься к самой реке Коломенке. Помимо всего вышеперечисленного, здесь и в настоящей карете, запряженной лошадьми, могут прокатить! А дорога до города займет всего 1,5 часа на электричке. Словом, теперь вы знаете, куда ехать за новогодним настроением, если Рязани уже мало.