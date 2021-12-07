Где построят мост-дублёр через Оку под Рязанью

Сайт администрации Рязанского района опубликовал документацию по планировке территории для размещения линейного объекта «Мостовой переход через реку Ока от автодороги Шереметьево — Дядьково — Вышгород — Наумово — Гавердово до автодороги Рязань (от села Шумашь) — Спасск-Рязанский — Ижевское — Лакаш в Рязанском районе Рязанской области».

Мост будет начинаться в районе улицы Центральной в селе Дядьково, с другой стороны выходить к селу Дубровичи.

Проектируемый мостовой переход предназначен для осуществления перевозок в межрегиональном и межобластном сообщении продукции промышленности, сельского хозяйства, грузов для строительства и жилищнокоммунального хозяйства, торгово-снабженческих грузов, продукции общепита, пассажирских перевозок.

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Рассматриваемое сооружение позволит перераспределить транспортные потоки с существующего моста через р. Ока и ул. Большая, восприняв на себя трафик с ближайших территорий района Дашково-Песочня, с. Дядьково.

Трасса начинается за границами Рязани от улицы Центральная в Дядькове примыкает к автомобильной дороге 61К-011 «Рязань (от села Шумашь) — Спасск-Рязанский — Ижевское — Лакаш».

Примыкания к соединяемым дорогам устраиваются в двух уровнях по типу «труба». Южная развязка — примыкание в разных уровнях мостового перехода к ул. Центральная; Северная развязка — примыкание в разных уровнях к автомобильной дороге 61К-011.

Вблизи участка примыкания трассы к ул. Центральная дополнительно потребуется строительство моста через ручей Быстрец.

Проектом предусматривается устройство ливневой канализации с устройством КНС и ЛОС для отведения поверхностных сточных вод с территории, а также переустройства сетей водоснабжения и канализации.

Наружное освещение предусмотрено на всем протяжении трассы. Источниками электроснабжения основного хода проектируемой автомобильной дороги является новые трансформаторные подстанции с установкой новых пунктов питания (ШНО).

Контролировать обстановку на мосту будет современная автоматическая система управления дорожным движением (АСУДД).

При строительстве моста предусмотрена реконструкция сетей связи, газо-, электроснабжения, канализации.

Перед началом работ проведут историко-культурную экспертизу земельного участка. Уже разработан комплекс мероприятий по предотвращению и снижению возможного негативного воздействия на окружающую среду.

В процессе проведения строительных работ рекомендуется, по возможности, сохранить отдельно стоящие деревья с помощью специальных щитов. На стадии подготовительных работ предусматриваются специальные места для временного складирования отходов с указанием способов и путей их вывоза к месту захоронения, переработки или сбыта.

С целью сохранения растительного слоя почв, прилегающей к границам отвода территории, необходимо следить за тем, чтобы движение техники осуществлялось только в границах автопроездов.