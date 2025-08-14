Гастрономический фестиваль «Хлеба и зрелищ» пройдёт в Рязани

В субботу, 16 августа, в Рязани пройдет гастрономический фестиваль «Хлеба и зрелищ». Об этом сообщил телеграм-канал Рязанской ВДНХ, на территории которой и состоится мероприятие.

Фестиваль стартует в 13:30 с бесплатной интерактивной экскурсии в Музее кофе «Бравос».

16 августа в музее кофе «Бравос» пройдут две интерактивные экскурсии (12+). Посетители приготовят и продегустируют кофе по рецепту чемпиона мира по обжарке кофе Арсения Кузнецова и первого чемпиона мира по приготовлению кофе в турке Глеба Невейкина.

На каждый бесплатный мастер-класс предусмотрено по 12 мест. Сеансы начнутся в 13:30 и 15:00 в павильоне №11. Запись по ссылке.

С 15 часов начнутся различные мастер классы, а в 19:00 — концертная программа.

— Посетителей ждут мастер-классы на «вкусную» тематику, детская анимация и концерт артистов вокальной школы «Фасоль», группы «Лава Бэнд» и ансамбля позитивной музыки «Парнас», — говорится в сообщении организаторов мероприятия.

Возрастное ограничение: 12+.