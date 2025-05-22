Гастроли Русского драматического театра им. Чингиза Айтматова в Рязани открылись спектаклем «Пиковая дама»

21 мая на сцене Рязанского театра драмы начались гастроли Русского драматического театра им. Чингиза Айтматова из Бишкека. Киргизские артисты привезли в Рязань несколько ярких постановок, таких как «Куклы» (12+), «Три сестры» (16+), «Вий» (12+). Дебютом стала «Пиковая дама» (18+) по произведению Александра Пушкина.

Можете ли вы себе представить, какой бы получился коллаб у светила русской поэзии и группы «Рамштайн»? Что ж, эта постановка ощущается именно так. Одновременно экстравагантный и мрачный, настолько юмористически острый, что можно порезаться, а иной раз и впасть в бред, умело играющий на натянутых до предела нервах собственных персонажей — этот спектакль поражает и подавляет, раз за разом проговаривая одни и те же реплики так отчаянно, что сам понемногу начинаешь сходить с ума.

Сама сюжетная канва не претерпела особых изменений — по-прежнему есть Герман, есть престарелая Графиня, хранящая тайну беспроигрышной комбинации, есть её воспитанница Лизонька. Есть обман, трагическая смерть и муки совести. Однако преуменьшением было бы сказать, что постановка умело балансирует на грани между духом первоисточника и переосмыслением — пожалуй, Русский драматический театр им. Чингиза Айтматова взял лучшее от обоих направлений.

Как отметил режиссер спектакля Вячеслав Виттих, в каком бы городе ни была показана его «Пиковая дама», она всегда вызывает споры, к которым труппа готова. Что ж, увидим, будут ли другие спектакли гастролей такими же резонансными!

Полина Иманова