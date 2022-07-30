ФК «Рязань» сыграет первый домашний матч сезона с клубом блогера Литвина

В субботу, 30 июля, футбольный клуб «Рязань» сыграет первый домашний матч нового сезона. На стадионе «Спартак» рязанцы принимают ФК «Сахалинец», клуб, основанный блогером Михаилом Литвиным. Начало — 18.30.

Пресс-служба «горожан» подробно представила будущего соперника.

ФК «Сахалинец» основан 1 июля 2020 года блогером Михаилом Литвиным. На эмблеме клуба в качестве основного символа расположен Маяк Анива — одна из визитных карточек острова Сахалин, где родился Литвин.

Свой путь «Сахалинец» начал с любительского футбола. В сезонах 2020 и 2021 годов клуб участвовал в чемпионате Москвы (Дивизион «А») в рамках первенства России (III дивизион), а также Кубке Москвы среди ЛФК. 3 марта 2021 года команда стала победителем Зимнего кубка Президента МФФ, победив «Росич» со счётом 6:1.

29 мая 2022 года «Сахалинец» получил статус профессионального клуба, успешно пройдя лицензирование для выступлений во Втором дивизионе ФНЛ.

«Сахалинец» — самый популярный российский клуб в соцсетях. По количеству подписчиков «Сахалинец» уже обошёл некоторые команды из Российской Премьер лиги. Популярность проекта во многом заслуга его создателя Михаила Литвина, который в июле 2020 года запустил свое шоу про футбол.

Главный тренер команды легендарный экс-полузащитник столичного «Локомотива» Юрий Дроздов. За железнодорожников он провел 329 матчей, забил девять голов, стал чемпионом России, выиграл четыре Кубка страны, четыре бронзы чемпионата, три серебра, а также четыре раза входил в список 33-х лучших футболистов России.

Дебют во Второй лиге ФНЛ у «Сахалинца» получился отличным. В первых двух турах подопечные Юрия Дроздова заработали 6 очков, обыграв столичную «Родину-2» (2:0) и «Пересвет» из Домодедово (3:0).

Игрок «Сахалинца» Илья Рубцов выразил уверенность, что на встречу приедет множество болельщиков из Москвы.