Елена Сорокина рассказала о плане действий в случае подтопления Борок

7 апреля глава администрации Рязани Елена Сорокина провела выездное совещание по паводковой ситуации в городе.
За сутки уровень воды повысился более чем на 50 см. Уровень от краевой отметки составил 329 см.
Действия жителей посёлка Борки, медиков и спасателей в период разлива отработаны ещё в марте. В случае подтопления людей вывезут в пункты временного размещения. Их предусмотрено четыре. В них жители смогут получить медицинскую помощь, переночевать. Также там есть запас продовольствия: людей обеспечат горячим питанием.
На нужды граждан выделено три грузовых автомобиля. Их используют для перевозки личных вещей. Движение общественного транспорта в районе Борок в случае необходимости будет скорректировано.
Сейчас территорию посёлка патрулирует народная дружина. Людей информируют о возможном подтоплении.