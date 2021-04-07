Елена Сорокина рассказала о плане действий в случае подтопления Борок

7 апреля глава администрации Рязани Елена Сорокина провела выездное совещание по паводковой ситуации в городе.

За сутки уровень воды повысился более чем на 50 см. Уровень от краевой отметки составил 329 см.

В настоящее время динамика повышения уровня воды пошла на спад. Но если прибытие воды сохранится в районе 50 см в сутки, то до конца недели возможно подтопление поселка Борки, — сообщила Сорокина. — При уровне 334 см начинается подтопление автомобильной дороги к 1-му и 2-му району поселка Борки. 440 см – подтопление самого поселка. В первую очередь в эту зону попадут 8, 7, 12 районы, далее в зависимости от ситуации – 3, 5, 6 районы. При отметке в 535 см по плану мы начнем установку мостков и переходов.

Действия жителей посёлка Борки, медиков и спасателей в период разлива отработаны ещё в марте. В случае подтопления людей вывезут в пункты временного размещения. Их предусмотрено четыре. В них жители смогут получить медицинскую помощь, переночевать. Также там есть запас продовольствия: людей обеспечат горячим питанием.

На нужды граждан выделено три грузовых автомобиля. Их используют для перевозки личных вещей. Движение общественного транспорта в районе Борок в случае необходимости будет скорректировано.

Сейчас территорию посёлка патрулирует народная дружина. Людей информируют о возможном подтоплении.