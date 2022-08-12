Елена Сорокина поздравила работников 360 авиаремонтного завода с Днём ВВС

Не зря говорят, «победа в воздухе куется на земле». Без специалистов инженерно-технической службы самолеты не смогут подняться в небо. На всем протяжении истории военно-воздушных сил авиаремонтные предприятия играют роль, которую невозможно переоценить.

На заводе всегда работали профессионалы высокого класса, настоящие мастера труда. Сейчас предприятие является крупнейшим в своей сфере и ремонтирует не только военные, но и гражданские самолеты. Опыт, накопленный за 82 года работы, позволяет выполнять уникальные технологические операции.

Наша задача — чтобы жизнь рязанцев, в том числе и заводчан, становилась комфортнее. Скоро парк им. Белякова обретет асфальтированные дорожки, освещение, здесь появятся скамейки, урны, мостики на входах. Рядом с 14-м детским садом будет отремонтирована дорога. Уже сделали дорогу на ул. Белякова. К 30 августа в военном городке появится библиотека. Наверное, мы назовем ее «Улетной» — а какой еще может быть библиотека в военном городке с такими традициями! Конечно, обустроим прилегающую территорию. Библиотека с обновленной территорией станет настоящим социокультурным центром.

Благодаря врио Губернатора Рязанской области Павлу Викторовичу Малкову в Рязань поступают дополнительные средства из федерального бюджета. Во время прямой линии Павел Викторович сообщил, что для города будут закуплены новые троллейбусы. Помимо этого, одобрена заявка на привлечение 320 млн. рублей на строительство новой современной котельной, которая будет обеспечивать жителей городка горячей водой и теплом. Ее строительство запланировано на 2022–2023 годы.