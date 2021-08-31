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Вторник, 31 августа, 2021
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Эксперты назвали лидирующие регионы по социально-экономической устойчивости

Кристина Белова
Эксперты назвали лидирующие регионы по социально-экономической устойчивости

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ЯНАО возглавил топ регионов-лидеров по социально-экономическому развитию. Второе место занял Ненецкий автономный округ, а третье — Магаданская область. Также в десятку вошли Чукотка, Сахалинская область, ХМАО, Москва, Якутия, Мурманская область и республика Коми.

Об этом свидетельствуют данные интегрального рейтинга, подготовленного Фондом развития гражданского общества (ФоРГО) на основе данных Росстата (есть в распоряжении «Известий»).

Всего в исследование вошли 30 из 85 регионов России, которые, как считают авторы рейтинга, на сегодня наиболее социально-экономически развиты.

Вторую десятку исследования, согласно местам в рейтинге с 11-го по 20-е представляют Санкт-Петербург, Красноярский и Камчатский края, Тюменская, Московская, Иркутская, Ленинградская области, Татарстан, Кемеровская область и Хабаровский край.

Замыкают интегральный рейтинг Калужская и Томская (делят 21-е место), Свердловская, Амурская области, Республика Карелия, Вологодская, Архангельская области, Приморский край, Челябинская область, Хакасия и Пермский край.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: На высоком старте: какой регион стал лидером по уровню жизни

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