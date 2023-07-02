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Чемпион России по карате спас девушку от четырёх парней

7info
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В Екатеринбурге 21-летний Андрей Филимонов получил удар ножом, вступившись за девушку. Подробности сообщает портал Е1.

По словам Филимонова, инцидент случился ночью 30 июня рядом с Авиационной, 12А. Молодой человек возвращался из магазина. Между школами 18 и 39 услышал шум.

— Повернул голову, вижу, что четверо нерусских парней тащат девчонку. Рот ей закрыли, чтобы не кричала. Я окрикнул, один сразу начал подбегать, — рассказал Андрей.

Соотношение сил было не в пользу парня, но нападавшие не знали, что Андрей спортсмен, чемпион России по карате, обладатель чёрного пояса.

Первого подошедшего Филимонов отправил в нокаут, трое оставшихся полезли в драку.

— Они что-то кричали угрожающее на своем языке. Оставшиеся трое подбежали, и тут уже мне нормально попало. Начал отбиваться от них, — рассказывает спортсмен.

Девушка сбежала. Андрей считает, что и ему также нужно было бежать, но молодой человек был на адреналине, поэтому продолжал драку.

Нападавший, находившийся по центру, достал нож и ударил Андрея. Каратист сумел заблокировать удар, нож попал ему в район кармана штанов. После этого Филимонов выбил оружие из руки оппонента, нападавшие сбежали.

— Я в этот же день вечером пошел в отдел полиции на Циолковского и написал заявление, — рассказал Андрей.

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