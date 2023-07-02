Чемпион России по карате спас девушку от четырёх парней

В Екатеринбурге 21-летний Андрей Филимонов получил удар ножом, вступившись за девушку. Подробности сообщает портал Е1.
По словам Филимонова, инцидент случился ночью 30 июня рядом с Авиационной, 12А. Молодой человек возвращался из магазина. Между школами 18 и 39 услышал шум.
Соотношение сил было не в пользу парня, но нападавшие не знали, что Андрей спортсмен, чемпион России по карате, обладатель чёрного пояса.
Первого подошедшего Филимонов отправил в нокаут, трое оставшихся полезли в драку.
Девушка сбежала. Андрей считает, что и ему также нужно было бежать, но молодой человек был на адреналине, поэтому продолжал драку.
Нападавший, находившийся по центру, достал нож и ударил Андрея. Каратист сумел заблокировать удар, нож попал ему в район кармана штанов. После этого Филимонов выбил оружие из руки оппонента, нападавшие сбежали.