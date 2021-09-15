Ефремов рассказал о «трещине в жизни» перед смертельным ДТП

В среду, 15 сентября, во Втором кассационном суде начался кассационный этап рассмотрения дела о смертельном ДТП, виновником которого стал актёр Михаил Ефремов. Защита добивается смягчения наказания с 7,5 лет колонии общего режима, сообщает РИА Новости.

Ефремов, находящийся в колонии, принимает участие в заседании с помощью видеоконференцсвязи. Он сообщил, что считает себя виновным в ДТП, в котором погиб рязанец Сергей Захаров. Для него неважно, были ли тот пристёгнут или нет.

— Вся вина за ДТП по-любому на мне… Наверное, это послано за мою жизнь, образ Сергея Захарова никак не покидает меня, — цитирует артиста РИА Новости.

Осуждённый также рассказал, что перед трагическим ДТП «его жизнь дала трещину». У Ефремова болела мать, затем умерла Галина Волчек, которую он назвал своей театральной матерью. После этого, по словам Ефремова, театр перестал для него существовать, он начал пить.

Говоря об адвокате Эльмане Пашаеве, артист сообщил, что не может себе простить устроенного тем шоу.

— Я до сих пор не могу себе простить того, что я не остановил своего защитника в агрессивных и резких высказываниях, — сказал актёр.

У семьи осуждённого сейчас есть проблемы с деньгами. Раньше он неплохо зарабатывал, сейчас же родные вынуждены себе в чём-то отказывать, чтобы заключённый «мог покурить и поесть что-то, кроме баланды».

В колонии у Ефремова обострилась астма, стало трудно дышать. По его словам, местным врачам удаётся купировать приступы.