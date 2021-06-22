Двух мужчин задержали за сбор металлолома на запретной территории в Скопинском районе

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В Скопинском районе задержали «сталкеров», собиравших металлолом в окрестностях посёлка Желутхинский. Подробности сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

После пожара на складе боеприпасов военной части на этой территории установлен режим «чрезвычайная ситуация», посторонним вход запрещён. Сотрудники регионального УФСБ, полиции, выяснили, что двое мужчин регулярно собирают металлолом на запретной территории.

Правоохранители задержали двоих жителей соседнего региона в возрасте 27, 29 лет на месте правонарушения. Дело завели по административной статье. Суд принял решение оштрафовать мужчина на 5 тысяч рублей.

По предварительной информации, мужчины занимались сбором металлолома.