Суббота, 22 октября, 2022
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Двое осуждённых сбежали из колонии в Новосибирской области

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В Новосибирской области ищут двоих осуждённых, самовольно покинувших колонию-поселения ИК № 8. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСИН.

Оба сбежавших отбывают сроки за преступления против собственности. Побег сотрудники колонии обнаружили во время плановой проверки.

Сбежали Усаров Сергей Дамирович, 26.11.1998 года рождения и Кащенко Игорь Александрович, 21.05.1979 года рождения.

Осуждённые в колониях-поселениях живут без охраны под надзором администрации. Между утренней и вечерними поверками свободно передвигаются по территории колонии, по разрешению администрации могут находиться в пределах муниципального образования.

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