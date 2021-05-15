Движение по Колхозному мосту временно закрыли в Орле

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В субботу, 15 мая, в Орле закрыли движение по Колхозному мосту. В мэрии подчеркнули, что это временная мера.

Ограничить движение по мосту решила городская комиссия по чрезвычайным ситуациям. Там посчитали, что лучше закрыть объект, чем допустить какое-то происшествие.

Объехать закрытый участок можно по улице 2-й Пушкарной.

Профильная организация на следующей неделе обследует конструкции Колхозного моста и определит, требуется ли объекту капитальный ремонт. Затем нудно определить источник финансирования. Лишь после этого начнутся работы.