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Суббота, 15 мая, 2021
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Движение по Колхозному мосту временно закрыли в Орле

Елена Лобанова
Фото пресс-службы мэрии Орла
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В субботу, 15 мая, в Орле закрыли движение по Колхозному мосту. В мэрии подчеркнули, что это временная мера.

Ограничить движение по мосту решила городская комиссия по чрезвычайным ситуациям. Там посчитали, что лучше закрыть объект, чем допустить какое-то происшествие.

Объехать закрытый участок можно по улице 2-й Пушкарной.

Профильная организация на следующей неделе обследует конструкции Колхозного моста и определит, требуется ли объекту капитальный ремонт. Затем нудно определить источник финансирования. Лишь после этого начнутся работы.

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