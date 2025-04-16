Два крупных пожара случились за день в Клепиковском районе

На территории Клепиковского района Рязанской области 15 апреля произошли сразу два серьёзных пожара. Подробности сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
Причины возгораний устанавливаются, быстрому распространению огня способствовали порывистый ветер и сухая трава.
В 13:38 поступило сообщение о пожаре в деревне Петряево. К моменту прибытия пожарных горели несколько строений и сухая трава.
В тушении приняли участие 33 человека, были задействованы 17 единиц техники, включая инженерную. Пожар был локализован в 15:30, открытое горение ликвидировано к 17:00.
В результате возгорания уничтожено 7 строений на общей площади 250 квадратных метров, выгорело 5 гектаров травы.
Второе сообщение о пожаре поступило в 16:00 — в деревне Чарсуль. На момент прибытия спасателей горели 4 строения и трава.
В тушении участвовали 18 человек, привлекалось 12 единиц техники, в том числе инженерная. Пожар был локализован в 17:55 и полностью потушен к 18:30.
Огонь уничтожил 15 гектаров травы, 4 строения, повредил один нежилой дом. Общая площадь пожара составила 250 квадратных метров.
В обоих случаях удалось предотвратить переход огня на лесные массивы и другие строения.