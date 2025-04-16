Два крупных пожара случились за день в Клепиковском районе

На территории Клепиковского района Рязанской области 15 апреля произошли сразу два серьёзных пожара. Подробности сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Причины возгораний устанавливаются, быстрому распространению огня способствовали порывистый ветер и сухая трава.

В 13:38 поступило сообщение о пожаре в деревне Петряево. К моменту прибытия пожарных горели несколько строений и сухая трава.

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В тушении приняли участие 33 человека, были задействованы 17 единиц техники, включая инженерную. Пожар был локализован в 15:30, открытое горение ликвидировано к 17:00.

В результате возгорания уничтожено 7 строений на общей площади 250 квадратных метров, выгорело 5 гектаров травы.

Второе сообщение о пожаре поступило в 16:00 — в деревне Чарсуль. На момент прибытия спасателей горели 4 строения и трава.

В тушении участвовали 18 человек, привлекалось 12 единиц техники, в том числе инженерная. Пожар был локализован в 17:55 и полностью потушен к 18:30.

Огонь уничтожил 15 гектаров травы, 4 строения, повредил один нежилой дом. Общая площадь пожара составила 250 квадратных метров.

В обоих случаях удалось предотвратить переход огня на лесные массивы и другие строения.