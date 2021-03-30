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Два человека пострадали в массовом ДТП на улице Циолковского в Рязани

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В массовом ДТП на улице Циолковского в Рязани пострадали два человека. Об этом РИА «7 новостей» сообщили в пресс-службе УГИБДД Рязанской области.

Авария случилась в понедельник, 29 марта, в 15.50 рядом с домом No16. Автомобиль «Тойота Королла» под управлением 51-летнего рязанца столкнулся с попутным автомобилем «Киа Рио» под управлением 39-летнего рязанца. После удара вторая машина продолжила движение и врезалась в «Мерседес Бенц», за рулём которого ехал 71-летний житель Рязани.

Травмы в аварии получили водители «Тойоты», «Киа Рио». Медики оказали мужчинам помощь.

Фотографию с места аварии опубликовала группа ДТП и ЧП Рязань.

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