Два человека пострадали в ДТП на автодороге Шацк-Касимов

На автодороге Шацк — Касимов 26 апреля около села Потапьево произошло ДТП. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Примерно в два часа ночи автомобиль Lada Granta слетел в кювет, предварительная причина — водитель не справился с управлением. В ДТП пострадали два человека: водитель и пассажир 2000 года рождения. Их доставили в Сасовский ММЦ с травмами различной степени тяжести.

25-летнего водителя утром следующего дня на вертолете санавиации доставили из Сасова в Рязанскую ОКБ с черепно-мозговой травмой.