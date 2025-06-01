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Происшествия

Два человека погибли в результате ДТП в Рязани

Анастасия Мериакри
Происшествия

Два человека погибли в результате ДТП в Рязани

Анастасия Мериакри

В Рязани 1 июня на 189-ом километре автодороги М5 «Урал» примерно в 1:20 произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция по Рязанской области.

По предварительной информации 59-летний житель города Саранск, управляя грузовым автомобилем «Мерседес» совершил наезд на стоящие в попутном направлении два автомобиля «Валдай», водители которых находились на обочине рядом с припаркованными автомобилями. 

В результате происшествия водитель автомобиля «Валдай», скончался на месте ДТП. Водитель второго автомобиля «Валдай», скончался в медицинском учреждении.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Два человека погибли в результате ДТП в Рязани Житель города Саранск, управляя грузовым автомобилем «Мерседес» совершил наезд на стоящие в попутном направлении два автомобиля «Валдай»
Два человека погибли в результате ДТП в Рязани Житель города Саранск, управляя грузовым автомобилем «Мерседес» совершил наезд на стоящие в попутном направлении два автомобиля «Валдай»
Два человека погибли в результате ДТП в Рязани Житель города Саранск, управляя грузовым автомобилем «Мерседес» совершил наезд на стоящие в попутном направлении два автомобиля «Валдай»

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