Два человека погибли в результате ДТП в Рязани

В Рязани 1 июня на 189-ом километре автодороги М5 «Урал» примерно в 1:20 произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция по Рязанской области.

По предварительной информации 59-летний житель города Саранск, управляя грузовым автомобилем «Мерседес» совершил наезд на стоящие в попутном направлении два автомобиля «Валдай», водители которых находились на обочине рядом с припаркованными автомобилями.

В результате происшествия водитель автомобиля «Валдай», скончался на месте ДТП. Водитель второго автомобиля «Валдай», скончался в медицинском учреждении.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.