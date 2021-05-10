10.9 C
Рязань
Понедельник, 10 мая, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбщество

Диетолог рассказал, какие напитки нельзя пить на голодный желудок

7info
Изображение silviarita с сайта Pixabay
- Advertisement -

Любой человек может пить на голодный желудок только воду. Остальные напитки могут быть вредными, а некоторые и опасными, рассказал радио Sputnik врач-диетолог Михаил Гинзбург.

По словам Гинзбурга, людям, у которых нет проблем с желудком, можно пить натощак зеленый чай с молоком, допускается кофе с молоком. Иногда можно употреблять кисломолочные напитки, но здесь стоит быть осторожными. 

Он объяснил, что кислая жидкость может вызывать боль, если попадет на воспаленную слизистую оболочку желудка, а после еды слизистая будет лучше защищена.

Категорически Гинзбург не рекомендует пить на голодный желудок соки, газировки, компоты, чай с сахаром, алкоголь. Дело в том, что выпитые натощак жидкости очень быстро усваиваются организмом. Употребление этих напитков может вызвать увеличение уровня сахара в крови. Алкоголь также нарушает обмен веществ. 

Врач не считает современные соки полезным напитком, особенно по утрам. Дело в том, что в них добавляют сахар, даже в овощные. 

Новости Рязани читайте здесь

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

320ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,538ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]