Диетолог рассказал, какие напитки нельзя пить на голодный желудок

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Любой человек может пить на голодный желудок только воду. Остальные напитки могут быть вредными, а некоторые и опасными, рассказал радио Sputnik врач-диетолог Михаил Гинзбург.

По словам Гинзбурга, людям, у которых нет проблем с желудком, можно пить натощак зеленый чай с молоком, допускается кофе с молоком. Иногда можно употреблять кисломолочные напитки, но здесь стоит быть осторожными.

Он объяснил, что кислая жидкость может вызывать боль, если попадет на воспаленную слизистую оболочку желудка, а после еды слизистая будет лучше защищена.

Категорически Гинзбург не рекомендует пить на голодный желудок соки, газировки, компоты, чай с сахаром, алкоголь. Дело в том, что выпитые натощак жидкости очень быстро усваиваются организмом. Употребление этих напитков может вызвать увеличение уровня сахара в крови. Алкоголь также нарушает обмен веществ.

Врач не считает современные соки полезным напитком, особенно по утрам. Дело в том, что в них добавляют сахар, даже в овощные.