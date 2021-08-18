Диетолог раскрыла секреты употребления яблок

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Диетолог Евгения Рахманова рассказала 5-tv.ru, о чем следует помнить при употреблении яблок.

Специалист не советует есть яблоки людям с гастритом, язвой желудка или кишечника. Съеденные натощак яблоки могут вызвать вздутие живота, раздражение слизистых, обострение заболеваний из-за большого количества грубой клетчатки.

Рахманова советует запекать яблоки в духовке — при такой обработке они потеряют часть кислот, будут меньше воздействовать на слизистую.

Диабетикам не стоит есть более одного яблока в день, лучше зелёное, в котором меньше сахара. В любом случае лучше соблюдать меру даже с таким полезным фруктом — иначе могут проявиться аллергические реакции.

В шкурке содержатся полезные вещества — флавоноиды, клетчатка. Поэтому полезно употреблять яблоки в первозданном виде, свежими, если позволяет организм.

В зёрнах содержится йод. Их можно спокойно есть не опасаясь последствий.

Диетолог рекомендует употреблять в день два больших или три средних яблока. Необходимо обращать внимание на калорийность. В красных больше глюкозы, сидящим на диете рекомендуют зелёные.

В яблоках содержатся пектин и клетчатка, которые не способны перевариваться в желудочно-кишечном тракте, напитываясь влагой, создают дополнительный объем. Человек долгое время ощущает сытость.