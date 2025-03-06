Детский сад на улице Совхозной на 220 мест построят до февраля 2030 года

В Рязани детский сад на улице Совхозной построят до 2030 года. Об этом сообщает администрация города в ответ на вопрос рязанки в комментариях к посту губернатора Павла Малкова.

Жительница Рязани поинтересовалась, когда планируется строить детский сад на улице Совхозной. Как сообщили в администрации, в настоящее время действует договор о развитии застроенной территории по улице Совхозной. Застройщик согласно документам должен построить объекты социальной инфраструктуры до 13 февраля 2030 года.

По проекту строительство детского сада на 220 мест предусмотрено на месте многоквартирных домов 3, 5, 5а, 7, 7а и 76 по ул. Совхозная. Строительство детского сада может быть начато только после расселения этих домов. При этом очередность расселения определяется застройщиком в порядке освоения территории.