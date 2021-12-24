Детектив рассказала о свидетелях исчезновения рязанки Елены Логуновой

Частный детектив Екатерина Шумякина, которая занимается делом исчезновения рязанки Елены Логуновой, опубликовала в Instagram пост, где раскрыла некоторые подробности происшествия.

Как заявила Шумякина, камеры видеонаблюдения, расположенные на фасаде дома и поблизости, не засекли Елену. Кроме того, на домофоне камера вовсе отсутствовала.

В комментариях пользователи поинтересовались, могла ли камера не засечь Елену ввиду своего расположения. Детектив ответила, «мы смотрели камеру. Если бы Лена вышла, она бы через калитку прошла. Калитку камера захватывает».

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Екатерина Шумякина также отметила, что «нет ни одного свидетеля в городе, который бы видел Лену 25 июля или позднее».