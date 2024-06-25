Вторник, 25 июня, 2024

Депутаты Рязанской гордумы отправили обмундирование и медикаменты бойцам СВО

Автор: 7info

Опубликовано

К главе муниципального образования, председателю Рязанской городской Думы Татьяне Панфиловой обратились члены Молодежного парламента при Рязанской городской Думе, которые в настоящий момент находятся на СВО. В результате обстрелов и пожаров на складе оказались утрачены необходимые вещи. Депутаты городской Думы в кратчайшие сроки собрали и отправили обмундирование, медикаменты, автозапчасти, после чего в их адрес поступило видеообращение — благодарность за помощь.

Напомним, в этом году молодые парламентарии прошли курсы подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, после чего отправились добровольцами в зону специальной военной операции.

— Депутаты Рязанской городской Думы всегда готовы поддержать наших бойцов, участвующих в специальной военной операции, — сказала Татьяна Панфилова. — Мы гордимся тем, что наши молодые парламентарии приняли такое важное решение и сейчас вносят свой вклад в защиту Родины. Мы находимся на постоянной связи с ребятами, стараемся оперативно реагировать на все их просьбы.

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