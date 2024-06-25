Депутаты Рязанской гордумы отправили обмундирование и медикаменты бойцам СВО

К главе муниципального образования, председателю Рязанской городской Думы Татьяне Панфиловой обратились члены Молодежного парламента при Рязанской городской Думе, которые в настоящий момент находятся на СВО. В результате обстрелов и пожаров на складе оказались утрачены необходимые вещи. Депутаты городской Думы в кратчайшие сроки собрали и отправили обмундирование, медикаменты, автозапчасти, после чего в их адрес поступило видеообращение — благодарность за помощь.

Напомним, в этом году молодые парламентарии прошли курсы подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, после чего отправились добровольцами в зону специальной военной операции.