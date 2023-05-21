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Депутаты Пителинского района отправили главу администрации Андрея Гаврилова в отставку

7info

Решение было принято в пятницу на заседании районной думы. За проголосовали 9 из 15 депутатов.


Полномочия главы администрации муниципалитета прекращены в связи с истечением срока пятилетнего контракта. При этом продлены трудовые отношения с заместителями главы администрации. Назначена исполняющая обязанности главы — ею стала Елена Рожкова. До недавнего времени она была первым заместителем Андрея Гаврилова.


Также утвержден порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации Пителинского района.


В самой администрации считают, что решения депутатов идут в разрез с уставом муниципального образования и действующим российским законодательством. Согласно уставу по истечении срока полномочий глава администрации продолжает исполнять свои обязанности до заключения контракта с вновь назначенным главой. В случае с Андреем Гавриловым, по решению депутатов, трудовые отношения с ним не продляется. Он должен покинуть свой пост уже 24 мая. Кроме того, назначение Елены Рожковой и.о. главы администрации не согласовано с ней самой, как и продление трудовых отношений с заместителями главы.


Андрей Гаврилов намерен оспорить решение районной думы в судебном порядке.


Добавим, что Андрей Гаврилов был назначен главой администрации Пителинского района 24 мая 2018 года.

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