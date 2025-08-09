Суббота, 9 августа, 2025
Делегация Рязанской области участвует в Международном форуме по развитию беспилотных систем

Анастасия Мериакри

Делегация Рязанской области принимает участие в Международном форуме по развитию беспилотных систем. Об этом сообщила заместитель Председателя Правительства Рязанской области Юлия Швакова на своей странице в социальных сетях. Проектно-образовательный интенсив «Архипелаг» проходит в Сколковском институте науки и технологий (Сколтех) до 17 августа.

«Архипелаг» – ежегодный проектно-образовательный интенсив, объединивший команды из регионов страны, профильные министерства, научные центры и отраслевые компании. Он реализуется в соответствии с задачами национального проекта «Беспилотные авиационные системы» в рамках Международного форума беспилотных систем (БАС). Организаторами являются Минпромторг России, Правительство Москвы, АНО «Платформа НТИ», АНО «Университет 2035», Фонд поддержки проектов НТИ, Агентство стратегических инициатив (АСИ).

«В этом году команда региона сформирована под координацией министерства экономического развития Рязанской области. В составе – представители НПЦ БАС «Протос», управляющей компании и фонда ИНТЦ «Аэрокосмическая инновационная долина», промышленных предприятий, вузов, колледжей и детского технопарка «Кванториум», – сообщила Юлия Швакова. – Для Рязанской области это не разовое участие. Мы последовательно выстраиваем экосистему развития беспилотных авиационных систем – от инженерного образования и акселерации до вывода серийных продуктов на рынок».

По словам зампреда Правительства региона, «Архипелаг» дает возможность соотнести региональный опыт с федеральной повесткой в сфере развития БАС, усилить взаимодействие и найти новые практические решения.

В рамках проектно-образовательного интенсива обсуждаются механизмы дронификации экономики, тестируются технологические решения, прорабатываются инвестиционные модели в сфере БАС. Команды участвуют в инженерных соревнованиях, презентуют прототипы и предлагают прикладные решения для внедрения в ключевые отрасли.

