Делегация Рязанской области принимает участие в Международном интенсиве «Архипелаг 2025»

Делегация Рязанской области участвует в проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2025», который организован в рамках Международного форума «Беспилотные системы: настоящее будущее». Он проходит с 7 по 17 августа в инновационном Центре «Сколково» по поручению Президента РФ В.В. Путина.

В состав региональной делегации вошли представители министерства экономического развития области, научно-производственного центра беспилотных авиационных систем «ПРОТОС», управляющей компании и фонда ИНТЦ «Аэрокосмическая инновационная долина», промышленных предприятий, высших и средних учебных заведений, а также детского технопарка Кванториум «Дружба».

Участники проходят обучающую программу, которая ориентирована на решение актуальных задач национального проекта «Беспилотные авиационные системы», развитие практики применения БПЛА крупными компаниями и формирование необходимых профессиональных компетенций для последующего производства дронов под приоритетные запросы.

В рамках мастерской «Дрон-гараж» свои технологические решения в сфере беспилотных авиационных систем презентовали представители РГРТУ имени В.Ф. Уткина. Стенд вуза посетил специальный представитель Президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. Были проведены деловые встречи. На них речь шла о дальнейшем развитии технологий автономной навигации и проектов в области робототехники.

В рамках «Архипелага» организованы гонки дронов. Рязанскую область в них представляют воспитанники детского Кванториума «Дружба». В инженерных состязаниях, посвященных разработке беспилотных авиационных систем и специального программного обеспечения, участвуют три студенческие команды РГРТУ.

В программе проектно-образовательного интенсива – экспертные лекции, стратегические сессии, дискуссии, тестирование технологических решений и отработка сценариев применения беспилотников. По итогам работы команды всех регионов России представят проекты по развитию экономики услуг дронов.