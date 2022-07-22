Четверо рязанцев получили сроки за групповое изнасилование

Суд признал четверых рязанцев, 1993–1995 годов рождения, виновными в изнасиловании и иных насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц по предварительному сговору, соединенных с угрозой убийством (п. «а», «б» ч. 2 ст. 131, п. «а», «б» ч.2 ст. 132 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Рязанской области.

Преступление совершено в сентябре 2017 года. Пьяные мужчины, предварительно договорившись, напали на женщину на одной из улиц Скопина. Избив пострадавшую, пригрозив ей убийством, преступники изнасиловали жертву. После этого женщина попала в больницу.

Сообщается, что преступление раскрыли в тот же день, но о приговоре стало известно только сегодня. Суд назначил насильникам наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 6,5 лет.