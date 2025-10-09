Четверг, 9 октября, 2025
10.4 C
Рязань
Транспорт и дороги

Через Рязань начали курсировать модернизированные поезда

Алексей Самохин
Фото: t.me/telerzd

Через Рязань начали курсировать обновленные вагоны класса СВ с горизонтальным расположением спальных мест. Об этом сообщил телеграм-канал РЖД.

Модернизированные вагоны, впервые представленные в августе на выставке «PRO//Движение. ЭКСПО», уже задействованы в составах поездов № 19/20 «Тихий Дон» (Ростов-на-Дону — Москва) и № 11/12 (Анапа — Москва). В ближайшее время такие вагоны появятся во всех составах этих маршрутов.

В каждом вагоне — восемь купе, оборудованных:

 регулируемым освещением;

 вместительными закрытыми полками для ручной клади;

 местами для верхней одежды;

 мультимедийными экранами с выбором контента;

 индивидуальными светильниками, розетками и USB-разъёмами;

 кнопкой вызова проводника и другими удобствами.

Длина спальных мест увеличена до двух метров — на 16 сантиметров больше стандартных.

Для удобства пассажиров в вагоне оборудована душевая в отдельном помещении. Там также можно воспользоваться феном, утюгом и гладильной доской.

В дальнейшем такие вагоны появятся и на маршрутах между Москвой и Новороссийском, Саранском, Воронежем, Тамбовом, Белгородом и Санкт-Петербургом.

Фото: t.me/telerzd

