Через Рязань начали курсировать модернизированные поезда

Через Рязань начали курсировать обновленные вагоны класса СВ с горизонтальным расположением спальных мест. Об этом сообщил телеграм-канал РЖД.

Модернизированные вагоны, впервые представленные в августе на выставке «PRO//Движение. ЭКСПО», уже задействованы в составах поездов № 19/20 «Тихий Дон» (Ростов-на-Дону — Москва) и № 11/12 (Анапа — Москва). В ближайшее время такие вагоны появятся во всех составах этих маршрутов.

В каждом вагоне — восемь купе, оборудованных:

регулируемым освещением;

вместительными закрытыми полками для ручной клади;

местами для верхней одежды;

мультимедийными экранами с выбором контента;

индивидуальными светильниками, розетками и USB-разъёмами;

кнопкой вызова проводника и другими удобствами.

Длина спальных мест увеличена до двух метров — на 16 сантиметров больше стандартных.

Для удобства пассажиров в вагоне оборудована душевая в отдельном помещении. Там также можно воспользоваться феном, утюгом и гладильной доской.

В дальнейшем такие вагоны появятся и на маршрутах между Москвой и Новороссийском, Саранском, Воронежем, Тамбовом, Белгородом и Санкт-Петербургом.

Фото: t.me/telerzd