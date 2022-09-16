Пятница, 16 сентября, 2022
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Брендированная упаковка в ресторанах «Вкусно — и точка» появится в ноябре

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Брендированная упаковка в ресторанах преемника McDonald’s, сети «Вкусно — и точка», появится в ноябре, сообщает Прайм, со ссылкой на генерального директора сети Олега Пароева.

О производстве новой упаковки Пароев рассказал в интервью телеканалу «Россия 24». По его словам, она получается красивая и красочная, будет радовать глаз посетителей. При этом остаётся некоторая преемственность с предыдущим брендом McDonald’s.

Всю продукцию планируется упаковывать по-новому к концу года, а уже в ноябре появятся первые экземпляры.

По словам Пароева, из 850 предприятий, которые работали на начало марта, открыты 818. В том числе и в Рязани. До конца года планируется открыть оставшиеся.

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