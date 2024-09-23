Брат погибшего в ДТП в Чучкове 17-летнего мотоциклиста рассказал о случившемся

Брат 17-летнего мотоциклиста, который погиб в рязанском посёлке Чучково, рассказал о ДТП. Своими мыслями о произошедшем он поделился с изданием КП-Рязань.
По его словам, молодой человек ехал с другом в сторону Чучкова, они были на двух мотоциклах.
Водитель автомобиля, по его словам, утверждает, что мотоциклиста не видел. Столкновения избежать поэтому не мог. Вместе с тем брат погибшего уверяет: у молодого человека были включены фары, ехал он по краю проезжей части.
Напомним, трагедия произошла вечером 21 сентября. По официальной информации Госавтоинспекции, в 19:30 на 28-м километре автодороги «М5 «Урал», недалеко от поворота на улицу Сосновая, столкнулись автомобиль «Лада Веста» и мотоцикл Baotian, за рулём которого был несовершеннолетний водитель. Молодой человек скончался на месте. Сейчас по факту случившегося полиция проводит проверку.