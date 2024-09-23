Брат погибшего в ДТП в Чучкове 17-летнего мотоциклиста рассказал о случившемся

Брат 17-летнего мотоциклиста, который погиб в рязанском посёлке Чучково, рассказал о ДТП. Своими мыслями о произошедшем он поделился с изданием КП-Рязань.

По его словам, молодой человек ехал с другом в сторону Чучкова, они были на двух мотоциклах.

— Когда уже въехали в посёлок, сзади в мотоцикл моего брата на скорости влетела «Лада Веста». От удара брата подкинуло так, что он не коснулся машины, а «Лада» еще какое-то расстояние протащила мотоцикл, — рассказывает родственник.

Водитель автомобиля, по его словам, утверждает, что мотоциклиста не видел. Столкновения избежать поэтому не мог. Вместе с тем брат погибшего уверяет: у молодого человека были включены фары, ехал он по краю проезжей части.

— Водитель нёсся со скоростью больше 100 км/ч, как он не увидел мотоцикл с включёнными фарами, не понимаю, — заявил собеседник СМИ.

Напомним, трагедия произошла вечером 21 сентября. По официальной информации Госавтоинспекции, в 19:30 на 28-м километре автодороги «М5 «Урал», недалеко от поворота на улицу Сосновая, столкнулись автомобиль «Лада Веста» и мотоцикл Baotian, за рулём которого был несовершеннолетний водитель. Молодой человек скончался на месте. Сейчас по факту случившегося полиция проводит проверку.