Большинство компаний Рязанской области поднимут зарплаты сотрудникам

До конца 2023 года больше половины компаний Рязанской области – 53% – намерены повысить зарплаты своим сотрудникам. Таковы данные исследования платформы hh.ru.

О планах повышения зарплат чаще всего заявляли работодатели из IT-сферы (63%), строительные компании (63%) и производители непищевых товаров (62%).

37% работодателей в нашем регионе не собираются менять зарплаты сотрудников в текущем году, 9% пока не определились.

В 1% компаний региона планируется сокращение заработных плат. Чаще других об этом говорили работодатели из розничной торговли (8%) и финансовых технологий (6%).

По данным аналитиков HeadHunter, средняя зарплата увеличивается почти во всех значимых сегментах рынка труда. По прогнозам экспертов, зарплаты рабочего и массового персонала, курьеров и представителей сферы производства в 2023 году могут вырасти на и более 15%.