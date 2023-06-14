Среда, 14 июня, 2023
На главнуюНовости Рязани

Большинство компаний Рязанской области поднимут зарплаты сотрудникам

Татьяна Проводина
Изображение от Freepik

До конца 2023 года больше половины компаний Рязанской области – 53% – намерены повысить зарплаты своим сотрудникам. Таковы данные исследования платформы hh.ru.

О планах повышения зарплат чаще всего заявляли работодатели из IT-сферы (63%), строительные компании (63%) и производители непищевых товаров (62%).

37% работодателей в нашем регионе не собираются менять зарплаты сотрудников в текущем году, 9% пока не определились.

В 1% компаний региона планируется сокращение заработных плат. Чаще других об этом говорили работодатели из розничной торговли (8%) и финансовых технологий (6%).

По данным аналитиков HeadHunter, средняя зарплата увеличивается почти во всех значимых сегментах рынка труда. По прогнозам экспертов, зарплаты рабочего и массового персонала, курьеров и представителей сферы производства в 2023 году могут вырасти на и более 15%.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Мэр Орла Парахин поспорил с депутатом горсовета из-за Дня России

Глава администрации Орла Юрий Парахин и депутат горсовета от КПРФ Марина Франко поспорили о важности Дня России, пишет «Орелград». Орловский мэр назвал эту дату великим праздником, что не понравилось парламентарию. По его словам, сомнения в важности этого дня можно сравнить призывами перестать отмечать День Победы. «Не ставьте Победу народа...

В Рязанском районе легковушка попала под электричку

ДТП произошло в селе Вышгород.

Василиса Володина подсказала, на кого 14 июня обрушится удача

Шансы стать заметнее в обществе в этот день получат те, у кого имеются конкретные достижения в профессии.

Татьяна Панфилова пообщалась с рязанскими бойцами в зоне спецоперации

Бойцам передали очередную партию гуманитарной и военно-технической помощи, компьютерное оборудование и письма от рязанских детей.

Рязанский бизнесмен Сергей Цыганов погиб во время второго за день прыжка с парашютом

Прыжок рязанец совершал со специальным спортивным парашютом, который разрешают использовать опытным парашютистам.

В спальном районе Рязани выявили два превышения ПДК сероводорода

Максимальная концентрация вещества составила 1,55 ПДКмр

Названа причина смерти рязанского спортсмена Александра Рудакова и его жены

Напомним, тела супругов найдены на съёмной квартире в Дашково-Песочне в Рязани.

14 июня на шести улицах Рязани отключили свет

Специалисты проводят работы на воздушной линии.

В Рязанской области назначили двух судей

Назначены судьи Октябрьского райсуда Рязани и Касимовского райсуда Рязанской области.

В Рязани подростки избили курьера «Яндекс Еды»

Подозреваемых задержали и обезвредили, всем им по 16 лет.

Группа подростков напала на курьера-доставщика в центре Рязани

По данным источника, нападавшие задержаны, им по 16 лет.

Дорогую иномарку с московскими номерами припарковали на зелёной зоне в центре Рязани

Фотографию опубликовала группа «Новости Рязани ВКонтакте».
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации