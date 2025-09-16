Больше всего времени рязанки тратят на сон и уход за собой — Рязаньстат

Рязаньстат рассказал, из чего складывается день среднестатистической рязанки. Больше всего времени уходит на сон и уход за собой.

В будни, по сведениям Рязаньстата, среднестатистическая рязанка старше 15 лет тратит 8 часов на сон, 5 часов — на работу, 3,5 часа — на домашние дела. На спорт, прессу или культурные мероприятия отводится 2,5 часа в день. На общение с родными уходит 1,5 часа, полчаса — на занятия для души и 3 часа 10 мин — на личную гигиену и уход за собой.

В выходные женщина в среднем спит на 1 час дольше, полчаса отводят на неотложные рабочие моменты. Домашние дела занимают уже 4,5 часа, но и времени для досуга на час больше. Общение с друзьями и близкими укладывается всё в те же 1,5 часа.

Занятия для души в выходные занимают вдвое больше времени, чем в будни. Красота остается в приоритете в любой день недели — те же 3 часа 10 минут.