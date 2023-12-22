Более 53% жителей Рязанской области занимаются физкультурой и спортом

Более 53% жителей Рязанской области занимаются физической культурой и спортом. Об этом рассказал министр физической культуры и спорта региона Владислав Фролов. Он подчеркнул, что увеличение доли населения, занимающегося физкультурой и спортом, — главный критерий оценки работы ведомства в рамках проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
Министр обратил внимание, что в Рязанской области созданы все условия для развития спортивной инфраструктуры.
В 2023 году рязанские спортсмены завоевали более 2800 медалей различного уровня. Ежегодно увеличивается количество спортивных федераций. Благодаря им в регионе развиваются более 70 видов спорта.
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