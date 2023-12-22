Пятница, 22 декабря, 2023
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Более 53% жителей Рязанской области занимаются физкультурой и спортом

7info
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Более 53% жителей Рязанской области занимаются физической культурой и спортом. Об этом рассказал министр физической культуры и спорта региона Владислав Фролов. Он подчеркнул, что увеличение доли населения, занимающегося физкультурой и спортом, — главный критерий оценки работы ведомства в рамках проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

«На сегодняшний день этот показатель в Рязанской области составляет более чем 53%. Это выше среднего уровня по стране, то есть мы с вами движемся в правильном направлении. Не исключение — люди, которые имеют ограниченные возможности здоровья. Участники СВО, имеющие травмы, на сегодняшний день могут пользоваться нашими спортивными объектами», — отметил Владислав Фролов.

Министр обратил внимание, что в Рязанской области созданы все условия для развития спортивной инфраструктуры.

«В числе приоритетов — активное строительство современных спортивных объектов, проведение физкультурно-спортивных мероприятий для разновозрастной аудитории», — сказал он.

В 2023 году рязанские спортсмены завоевали более 2800 медалей различного уровня. Ежегодно увеличивается количество спортивных федераций. Благодаря им в регионе развиваются более 70 видов спорта.

«В следующем году мы удостоены высокой чести. В Рязанской области будут проведены первенства России по двум олимпийским видам спорта — дзюдо и тхэквондо», — сообщил министр физической культуры и спорта региона Владислав Фролов.

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