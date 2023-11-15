Более 20 аварий с участием самокатчиков произошло в Рязани с начала года

С начала года на территории Рязанской области зарегистрировано более 20 ДТП с участием самокатов, сообщает ГТРК «Ока».

По словам инспектора УГИБДД Рязанской области Владимира Уразова, травмы в ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) получили 25 человек, 12 пострадавших — дети.

По информации журналистов, одно из частных нарушений — столкновение самоката с автомобилем, после которого самокатчик скрывается с места ДТП.

Правила для водителей СИМ существуют, но их мало кто соблюдает. С марта 2024 года должны вступить в силу поправки, ужесточающие наказание для водителей самокатов.