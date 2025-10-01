Более 1 000 000 человек посетило учреждения культуры в Рязани за два года

В центральной городской библиотеке им. С.А. Есенина состоялось ежегодное совещание сотрудников сферы культуры Рязани. Начальник управления Надежда Майорова отчиталась о работе всех учреждений за 2024-2025 года. Она также вручила награды лучшим представителям сферы, внесшим особый вклад в организацию и проведение мероприятий на территории Рязани.

Надежда Владимировна отметила, что на территории города Рязани работает 21 муниципальное учреждение культуры: 12 школ дополнительного образования, 6 культурно-досуговых учреждений, 2 муниципальные библиотечные системы и 1 музей. По итогам работы за 2024-2025 г. сотрудники Централизованной библиотечной системы города Рязани и системы детских библиотек провели более 4000 мероприятий, которые посетили 900 тысяч человек. За год в 7 городских библиотеках состоялись ремонтные работы, открылись два новых филиала.

По итогам рейтинга за 2024/25 учебный год из 60 учреждений дополнительного образования сферы культуры региона 8 школ Рязани находятся в первой десятке. Особая гордость — 25 коллективов, которым с 1 сентября 2025 года присвоено звание «Образцовый коллектив Рязанской области». В 2025 году школы искусств Рязани окончили 458 учащихся. 78 человек поступили на профильные специальности, в том числе 52 человека уже продолжают профильное обучение в ссузах культуры Рязанской области.

Культурно-досуговые учреждения Рязани за обозначенный период посетило более 1 000 000 человек. А Рязанский музей путешественников провел более 400 мероприятий, в том числе 71 выставку. В этом году также состоялось открытие нового культурного пространства «Город», где за три месяца работы состоялось уже 21 мероприятие.

После отчета Надежды Майоровой сотрудники культурных учреждений выступили с докладами. Они рассказали свои лучшие практики и обсудили с участниками совещания организацию совместной работы детских коллективов на общегородских мероприятиях.