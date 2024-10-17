Боец СВО, которого посчитали погибшим, рассказал о встрече с Богом

Уроженец Сербии Дарио Ристич, вступивший в ряды российской армии в начале специальной военной операции, сумел выжить, хотя все посчитали его погибшим. Историю чудесного спасения добровольца рассказал «Царьград».

Момент, когда боец с позывным «Брзи» подорвался на мине, видел его командир. Затем по этому месту ударили дроны ВСУ. Офицер сообщил о смерти подчинённого, так как казалось, что шансов выжить нет, но Дарио укрылся в шахте.

Через неделю раненого серба обнаружило другое подразделение российской армии.

В абсолютной темноте Брзи сумел снять бронежилет, сделать себе укол обезболивающего и перетянуть раненую ногу. Раненый периодически терял в сознание, приходил в себя. Он говорит, что выжить помогла вера.

Ристич утверждает, что в один момент ему даже удалось встретиться с Богом:

Я вдруг увидел свет вокруг себя, и Бог протягивает мне руку и смотрит мне в глаза, мы находимся в этом свете — только я и Он.

Серб признаётся, что не злился, а просил Бога беречь его близких.

Через 10 дней после ранения бойца доставили в госпиталь, сейчас он идёт на поправку.