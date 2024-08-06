Блокировка в России Android и iOS: чего ждать, рассказал депутат Госдумы

Кажется, можно расслабиться: даже если в России заблокируют YouTube, скорость и функциональность которого за последнюю неделю заметно снизились, другие продукты Google, в частности, операционную систему Android, не тронут.

Об этом «Парламентской газете» сообщил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что в России могут заблокировать операционные системы Android и iOS от компаний Google и Apple. Новость быстро распространилась не только по информагентствам, но и по пабликам «ВКонтакте» и Telegram-каналам.

Однако депутат Алексей Диденко, который первым сообщил об этом, поспешил пояснить, что его слова были вырваны из контекста и речь шла лишь о его предположении, а не о планах властей. Но маховик «сенсации» было уже не остановить.

По словам Антона Ткачева, заблокировать Android, на котором работает большинство смартфонов и планшетов, практически невозможно с технической точки зрения и бессмысленно. Российские производители гаджетов используют эту операционную систему в качестве базовой, так как нет работоспособных альтернатив.

«Если говорить о блокировке со стороны Google или Apple в рамках каких-нибудь очередных санкций, то это также представляется крайне маловероятным, — пояснил парламентарий. — Для таких крупных корпораций это прежде всего бизнес, это огромная клиентская база. И добровольно лишаться её они не станут даже под каким бы то ни было политическим давлением».

Вместе с тем Ткачев не исключил, что рано или поздно влияние и доля Android и iOS в России сократятся. Однако это произойдёт исключительно «эволюционным путём» — в процессе здоровой конкурентной борьбы с российскими операционными системами.